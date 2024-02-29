Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Как отмечается в документе, новые рестрикции коснутся цен на российскую нефть и экспорта некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны, а также содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан РФ и предприятий. «Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности», — заявил Питерс, отметив, что также под действие рестрикций попали лица, причастные, по мнению новозеландского правительства, к «закупкам оружия у Северной Кореи».