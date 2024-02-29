В омских министерствах начнутся сокращения

Согласно документу, в ряде омских министерств сократится численность чиновников, и только в одном она увеличится.
Так, из документа следует, что на одного чиновника уменьшаться штаты в региональных Минздраве (с 99 до 98); Минкульте (с 62 до 61); Минэнерго (с 55 до 54); Минфине (со 128 до 127); Минстрое (с 80 до 79); Минсельхозе (с 62 до 61); Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин (с 64 до 63); Региональной энергетической комиссии (с 78 до 77); а также в ГУ финансового контроля (с 41 до 40).
На два человека уменьшатся штаты в Минтруде (с 226 до 224); Минэкономики (со 130 до 128); Главном государственно-правовом управлении (с 89 до 87).
Кроме того, на три штатные единицы сократится штат регионального Минобразования (с 78 до 75).
При этом в два раза вырастет штат Минцифры Омской области — вместо 11 здесь должно будет работать 22 сотрудника, следует из документа.