В омских министерствах начнутся сокращения

Так, из документа следует, что на одного чиновника уменьшаться штаты в региональных Минздраве (с 99 до 98); Минкульте (с 62 до 61); Минэнерго (с 55 до 54); Минфине (со 128 до 127); Минстрое (с 80 до 79); Минсельхозе (с 62 до 61); Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин (с 64 до 63); Региональной энергетической комиссии (с 78 до 77); а также в ГУ финансового контроля (с 41 до 40).