Руслан Болотов и Алексей Макаров обсудили сотрудничество в социальной сфере

«Для нас очень важно, чтобы иркутяне с инвалидностью, в том числе военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, могли приобретать средства реабилитации в наиболее удобном для себя формате. У муниципального фармацевтического предприятия “Иркутская Аптека” функционирует 47 филиалов во всех районах города. С Алексеем Макаровым обсудили механизм подключения муниципальных аптек к системе электронных сертификатов. Поручил профильному комитету администрации проработать этот вопрос», — отметил Руслан Болотов.