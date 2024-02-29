Руслан Болотов и Алексей Макаров обсудили сотрудничество в социальной сфере

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, сегодня такой способ является самым оперативным вариантом получения ТСР. Он позволяет приобрести нужное изделие в короткие сроки и учесть пожелания человека с инвалидностью по всем параметрам изделия. Это быстрее, чем ждать компенсацию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации или государственную закупку.
В 2023 году электронным сертификатом для приобретения ТСР было обеспечено 7 535 граждан льготной категории на сумму 176 млн рублей, в том числе в Иркутске — 2 861 (38%) на сумму 35 млн рублей.
Сертификат привязан к карте «Мир». Использовать его можно в торгово-сервисных предприятиях, интернет-магазинах и маркетплейсах, которые подключены к соответствующей системе.
«Приобретение технических средств реабилитации таким образом становится популярным у граждан льготной категории в нашем регионе. Среди них достаточно высокий процент составляют жители Иркутска. Чтобы оптимизировать процесс и сделать услугу еще более доступной, мы бы хотели наладить взаимодействие с муниципальными аптеками города», — подчеркнул Алексей Макаров.
Кроме того, в 2024 году Соцфонд будет проактивно (без подачи заявления) оформлять электронные сертификаты на покупку средств реабилитации для участников СВО.
«Для нас очень важно, чтобы иркутяне с инвалидностью, в том числе военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, могли приобретать средства реабилитации в наиболее удобном для себя формате. У муниципального фармацевтического предприятия “Иркутская Аптека” функционирует 47 филиалов во всех районах города. С Алексеем Макаровым обсудили механизм подключения муниципальных аптек к системе электронных сертификатов. Поручил профильному комитету администрации проработать этот вопрос», — отметил Руслан Болотов.
Также на встрече рассмотрели перспективу расширения проекта мэрии «Активное долголетие». В него планируют включить занятия разными видами спорта.
Алексей Макаров рассказал о Центрах общения старшего поколения СФР, которые сегодня действуют в 11 районах Иркутской области. В них люди «серебряного» возраста проводят вместе досуг: посещают лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы по рукоделию, каллиграфии и живописи, музыкальные вечера, уроки компьютерной грамотности и кибербезопасности.