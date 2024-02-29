Наставник и единомышленник: Россель рассказал об умершем последнем премьере СССР Рыжкове

По его мнению, вклад Николая Рыжкова в историю страны спустя много лет оценят потомки. Как писал ЕАН, прошлое Рыжкова было связано со Свердловской областью. В 1950-х он учился в Уральском политехническом институте (УПИ) и работал на «Уралмаше». К середине 1970-х Рыжков дослужился до генерального директора завода, после чего переехал в Москву на повышение — в министерство машиностроения.