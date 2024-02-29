Наставник и единомышленник: Россель рассказал об умершем последнем премьере СССР Рыжкове

Первый свердловский губернатор отметил, что вместе с советским премьером он занимал общую позицию по острым государственным вопросам, которые стояли перед Верхней палатой парламента. При этом Рыжков, по воспоминаниям Росселя, не боялся говорить открыто, основываясь на своих знаниях и опыте.
«Лишь однажды мы с ним оказались “по разные стороны баррикад”. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область, я искал пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданны.
Патриот своего Отечества, он до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится, все вернется на круги своя к гособоронзаказу, плановой экономике и недопустимо пускать в стратегический регион иностранцев, создавать совместные предприятия, открывать консульства», — написал Эдуард Россель в своем telegram-канале.
По его мнению, вклад Николая Рыжкова в историю страны спустя много лет оценят потомки. Как писал ЕАН, прошлое Рыжкова было связано со Свердловской областью. В 1950-х он учился в Уральском политехническом институте (УПИ) и работал на «Уралмаше». К середине 1970-х Рыжков дослужился до генерального директора завода, после чего переехал в Москву на повышение — в министерство машиностроения.
Совет министров Рыжков возглавлял в 1985 — 1991 годах. В дальнейшем на выборах президента РСФСР он баллотировался от КПСС и проиграл Борису Ельцину, набрав 16% голосов. В современной России Рыжков избирался депутатом Госдумы и работал в Совете Федерации. Сенатором он пробыл 20 лет, уйдя из большой политики в 94-летнем возрасте.