«Новая Зеландия … ввела санкции против 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», — отмечается на сайте ведомства.
По данным министерства, власти также ввели ограничение цены на нефть российского происхождения и на экспорт товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, «вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов».
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.