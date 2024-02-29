Александр Ведерников: В Иркутской области нужна концепция развития дополнительного образования

На совещании обсудили необходимость увеличения финансовой помощи территориям на строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений допобразования. Участие в заседании приняли депутаты ЗС, председатели муниципальных дум, мэры, представители правительства Иркутской области.
«Когда мы говорим о важности спортивного, патриотического, трудового, краеведческого, культурного образования наших детей, нужно понимать, что для его обеспечения мы обязаны создавать условия. Нужна концепция развития дополнительного образования. Это могут быть разные механизмы, например, ежегодно поправками депутатов можем включать в бюджет по одному объекту в сфере допобразования от каждой территории, как мы это делаем по школам и детским садам. Должна быть организована межведомственная работа», — подчеркнул Александр Ведерников.
Как сообщает пресс-служба ЗС, с докладами выступили представители профильных министерств — образования, спорта, культуры и строительства. Как было отмечено, в регионе из 97 муниципальных учреждений допобразования в сфере образования в 21 требуется капитальный ремонт, столько же находятся в приспособленных помещениях, а из 160 зданий муниципальных детских школ искусств в 22 нужно провести капремонт, одно здание признано аварийным. По словам министра строительстваИркутскойобласти Александра Галкина, финансовая потребность на строительство и ремонт учреждений допобразования составляет 3 млрд 790 млн рублей. При этом по линии образования в рейтинге минстроя нет ни одного объекта, по линии спорта — 23 объекта, по линии искусства в него включены две школы.
Кроме того, на заседании Совета обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности школ в Иркутской области. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что в 2022 году 13 муниципальных образований получили 50 млн рублей в виде субсидий на оснащение 44 школ. В 2023 году чуть более 18 млн рублей предоставлены семи муниципальным образованиям для оснащения 59 школ, а в 2024 году на реализацию мероприятий предусмотрено почти 208 млн рублей — субсидии получит 21 муниципальное образование на оснащение почти 370 образовательных организаций. По информации прокуратуры, ведется работа по выявленным нарушением.
Члены Совета отметили потребность в дополнительном финансировании из областного бюджета, в том числе на обеспечение школ профессиональными охранниками, а также отметили необходимость программного подхода в решении вопросов обеспечения безопасности школ.
Как напомнил спикер областного парламента, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта школ обратил внимание Правительства и регионов на вопросы, связанные с безопасностью учеников, на выполнение требований по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения. Александр Ведерников предложил муниципальным образованиям определить потребности школ в своих территориях, подготовить сметы.
«Давайте вместе с муниципалитетами и минобром решим, сколько еще необходимо средств и на какие дополнительные цели их необходимо направить», — отметил Александр Ведерников.