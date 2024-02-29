Александр Ведерников: В Иркутской области нужна концепция развития дополнительного образования

«Когда мы говорим о важности спортивного, патриотического, трудового, краеведческого, культурного образования наших детей, нужно понимать, что для его обеспечения мы обязаны создавать условия. Нужна концепция развития дополнительного образования. Это могут быть разные механизмы, например, ежегодно поправками депутатов можем включать в бюджет по одному объекту в сфере допобразования от каждой территории, как мы это делаем по школам и детским садам. Должна быть организована межведомственная работа», — подчеркнул Александр Ведерников.

Как сообщает пресс-служба ЗС, с докладами выступили представители профильных министерств — образования, спорта, культуры и строительства. Как было отмечено, в регионе из 97 муниципальных учреждений допобразования в сфере образования в 21 требуется капитальный ремонт, столько же находятся в приспособленных помещениях, а из 160 зданий муниципальных детских школ искусств в 22 нужно провести капремонт, одно здание признано аварийным. По словам министра строительстваИркутскойобласти Александра Галкина, финансовая потребность на строительство и ремонт учреждений допобразования составляет 3 млрд 790 млн рублей. При этом по линии образования в рейтинге минстроя нет ни одного объекта, по линии спорта — 23 объекта, по линии искусства в него включены две школы.

Представители муниципальных образований и парламентарии выступили со своими предложениями и рассказали о проблемах в территориях. Так, председатель Думы города Зима Галина Полынцева сообщила об отсутствии в городе помещений для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель Думы Нукутского района Константин Баторов обратил внимание на развитие национальных видов спорта. По его словам, нужно дополнительное финансирование на покупку дорогостоящего специального инвентаря — средний лук для занятий стрельбой стоит 50−70 тыс. рублей, а борцовский ковер — около 300 тыс. рублей. Требуется ремонт ипподрома для конноспортивной школы. Проект подготовлен, но не определено, по какой областной программе он должен быть реализован. Также члены Совета отметили необходимость расширения перечня образовательных программ и подготовки педагогических кадров для системы допобразования, а также применения модульных и типовых проектов для строительства объектов.