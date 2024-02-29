Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании электронной подписи

Также президент уполномочил Минсвязи и информатизации проводить дальнейшие переговоры по проекту соглашения и при необходимости вносить в него изменения, но они при этом не должны носить «принципиального характера». Это же ведомство сможет подписать документ, если стороны достигнут договоренности в пределах одобренного президентом проекта.