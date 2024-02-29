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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о признании электронной подписи

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял решение одобрить проект международного договора с российской стороной о взаимном признании электронной подписи, соответствующий указ № 72 от 28 февраля опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Источник: Sputnik.by

«Одобрить проект соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Вместе с тем, сам текст проекта не опубликован, так что пока неизвестно, какие детали предусматривает это соглашение между двумя странами.

Также президент уполномочил Минсвязи и информатизации проводить дальнейшие переговоры по проекту соглашения и при необходимости вносить в него изменения, но они при этом не должны носить «принципиального характера». Это же ведомство сможет подписать документ, если стороны достигнут договоренности в пределах одобренного президентом проекта.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

План сотрудничества в сфере связи

В январе текущего года министерство связи и информатизации Беларуси и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ согласовали план сотрудничества в рамках Союзного государства на 2024−2026 годы.

Документ в столице России завизировали главы обеих профильных ведомств.

В этот же день министры обсудили подготовку подписания межправсоглашения о взаимном признании электронной цифровой подписи.

Кроме того, Минск и Москва заинтересованы в развитии сотрудничества в области почтовой связи и координации частотных присвоений станциям, используемым радиослужбами.

Лукашенко Александр