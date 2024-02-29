Какие новые улицы будут пробивать в Алматы

«Пробивка ул. Шаляпина по генеральному плану предусмотрена, но на сегодняшний день ПСД пока не разработали. Кроме того, есть планы по верхней трассе ул. Жандосова, но она сейчас на реконструкции до 2026 года. Поэтому на нее также разрабатывается ПСД».