Наталия Фирюлина и Александр Усс проверили капремонт в школе № 86 и строительство новой школы в Железнодорожном районе Красноярска

Александр Усс: «Ремонты и строительство школ было и будет приоритетом для нас на годы вперед. В целом, на этот год в крае предусматривается ввод в действие шести школ. И две из них будут достроены и введены в Красноярске. В том числе, одна — в Солнечном. Дети должны ходить в современные и светлые школы».