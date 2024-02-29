Наталия Фирюлина и Александр Усс проверили капремонт в школе № 86 и строительство новой школы в Железнодорожном районе Красноярска

Школа № 86 — одна из старейших в Железнодорожном районе Красноярска. Была построена более полувека назад. Аварийной ее признали в 2020 году. Капитальный ремонт здесь делают впервые. Ремонт строители обещают закончить в конце текущего года. В настоящее время выполняются работы по устройству чистых полов из керамической плитки, отделке стен, устройству внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Финансирование данного объекта составило более 74 млн рублей.
Строительство новой школы по улице Омская должно быть закончено в сентябре 2025 года. За парты в новой школе сядут 1100 ребят. Общий объем финансирования составит в 2021—2025 годах более одного миллиарда рублей.
По итогам проверки двух объектов Наталия Фирюлина отметила: «У нас есть специальная программа, которая позволяет капитально ремонтировать школы, либо их реконструировать. Пять наших школ вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Однако, еще остались образовательные учреждения в Красноярске, которым требуется ремонт. Особо отмечу, что при ремонтах и строительстве применяется комплексный подход».
Александр Усс: «Ремонты и строительство школ было и будет приоритетом для нас на годы вперед. В целом, на этот год в крае предусматривается ввод в действие шести школ. И две из них будут достроены и введены в Красноярске. В том числе, одна — в Солнечном. Дети должны ходить в современные и светлые школы».
Депутаты горсовета фракции «Единая Россия» держат на контроле появление новых образовательных учреждений в рамках партийных десантов.
Отметим, ремонты и строительство образовательных учреждений является одним из важных направлений Народной программы и партийного проекта «Новая школа».