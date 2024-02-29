Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа в апреле

«Запрос специального прокурора удовлетворяется, ограничиваясь следующим вопросом: пользуется ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за деяние, предположительно, связанное с официальными действиями во время пребывания на посту», — говорится в документе Верховного суда.
Трампу предъявлено четыре обвинения в совершении уголовного преступления, включая заговор с целью обмана Соединенных Штатов и препятствование, в связи с тем, что прокуроры называют его заговором с целью остаться у власти. Он не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым специальным прокурором Джеком Смитом в прошлом году.
Уточняется, что заседание пройдет в апреле 2024 года.
Ранее, 12 февраля, Трамп обратился в Верховный суд страны с требованием пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от судебного преследования о вменяемых ему попытках отмены результатов выборов 2020 года.
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия 6 февраля постановил, что Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования о вменяемых ему попытках отмены результатов выборов 2020 года. Данное решение единогласно приняла коллегия из трех судей.
9 января адвокат Трампа Джон Лауро заявил, что нынешний лидер США Джо Байден также может пойти под суд, если не подтвердится юридический иммунитет от уголовного преследования его предшественника Трампа. Он также отметил, что действия, совершенные президентом страны в момент выполнения своих должностных обязанностей, должны быть под иммунитетом.
При этом сам Байден 24 декабря высказался против иммунитетов для президентов США, заявив, что не видит причин, по которым глава государства может быть лишен уголовного преследования.
22 декабря Трамп назвал своей победой решение Верховного суда США, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования. Спецпрокурор Джек Смит хотел добиться того, чтобы высшая судебная инстанция США, несмотря на стандартную практику, приняла решение до того, как свое постановление по этому же вопросу вынесет апелляционный суд.
6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.
19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.