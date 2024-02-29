Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа в апреле

Трампу предъявлено четыре обвинения в совершении уголовного преступления, включая заговор с целью обмана Соединенных Штатов и препятствование, в связи с тем, что прокуроры называют его заговором с целью остаться у власти. Он не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым специальным прокурором Джеком Смитом в прошлом году.