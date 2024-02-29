История посланий президента РФ Федеральному собранию

История
Послание президента Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено пунктом «е» статьи 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). Согласно закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года, послание является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.
В России практику подобных обращений к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации ввел президент Борис Ельцин: в 1994—1999 годах он выступал перед парламентом шесть раз (впервые — 24 февраля 1994 года). Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 18 раз: в 2000—2007, 2012−2016, 2018−2021 и 2023 году (в 2017 и 2022 году послание не оглашалось). Дмитрий Медведев на посту главы государства выступал с посланиями парламенту четыре раза: в 2008—2011 годах.
Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.
До октября 2014 года глава государства также выступал перед парламентариями с отдельным Бюджетным посланием, в котором формулировал главные направления финансовой политики страны. В дальнейшем тема основных принципов политики в финансовой сфере была включена в послание Федеральному собранию.
Версии, названия и тематика посланий
В 1994—1999 годах устное выступление главы государства традиционно было короче печатной версии послания. Впоследствии они стали практически идентичны. Все послания Бориса Ельцина имели названия («Об укреплении Российского государства», 1994; «О действенности государственной власти в России», 1995; «Россия, за которую мы в ответе», 1996; «Порядок во власти — порядок в стране», 1997
Выступления Бориса Ельцина перед Федеральным собранием в 1994—1999 годах были посвящены в основном нескольким конкретным темам, соответствующим названию. С 2000 года текст документа охватывает более широкий круг вопросов, включая все направления развития страны в экономической и социальной сферах, области безопасности, внутренней и внешней политики и другие.
Поручения по реализации посланий
Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.
Впервые указ о первоочередных мерах по реализации послания был подписан 3 апреля 1997 года Борисом Ельциным. Документ включал 33 поручения правительству РФ, 5 — администрации президента и 6 — правоохранительным органам со сроками их исполнения. Следующий указ о реализации положений послания был подписан уже Владимиром Путиным 11 мая 2005 года. Список состоял из 15 поручений правительству с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Спустя год контрольное управление Администрации президента РФ представило доклад о выполнении этих поручений.
В 2006—2007 годах президент не подписывал специальных распоряжений о реализации положений своего послания, соответствующие акты публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров вновь дает глава государства. Отчет об их выполнении в Администрацию президента РФ представляют федеральные и региональные органы власти.
Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают постановления, направленные на реализацию закрепленных в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.
Подготовка текстов
С 2005 года глава государства перед представлением очередного послания проводит встречи с руководством парламента для обсуждения основных направлений внешней и внутренней политики. С 2006 года в таких встречах принимают участие руководители органов исполнительной власти, представители бизнеса.
До 2014 года в подготовке текста принимали участие сотрудники Администрации президента РФ и члены правительства, а также работники аппарата кабинета министров. С 2015 года эти функции полностью переданы в администрацию главы государства.
Оглашение послания
Президент выступает с речью в присутствии членов обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации РФ. Это единственный случай, когда конституция допускает совместное заседание палат.
На церемонию приглашают также членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного совета РФ, Общественной палаты и глав основных конфессий, руководителей регионов, других высокопоставленных лиц, а также представителей СМИ. В 2023 году на мероприятие пригласили участников специальной военной операции на Украине. Традиционно число приглашенных составляет свыше 1 тыс. человек.
Речь президента транслируется в прямом теле- и радиоэфире.
Даты выступления главы государства перед парламентариями неоднократно менялись. В 1994—1999 годах Ельцин оглашал свои послания в феврале и марте. Путин впервые выступил перед депутатами и сенаторами в июле 2000 года. Позднее, в 2001—2007 годах, он обращался к парламентариям в апреле и мае. В годы президентства Медведева мероприятие проходило в ноябре и декабре. В 2012—2016 годах, после переизбрания Владимира Путина на высший пост, традиционным месяцем выступления главы государства перед Федеральным собранием стал декабрь. Однако в конце 2017 года очередное послание президента было перенесено на следующий год и состоялось 1 марта 2018 года. В 2019 году глава государства выступил перед членами парламента 20 февраля, в 2020 году — 15 января, в 2021 году — 21 апреля. В 2023 году послание было оглашено 21 февраля.
С 1994 года церемония оглашения послания проходила в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля (ныне здание демонтировано). С 2008 года президент РФ выступал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца — парадной резиденции главы государства. В 2018 году мероприятие прошло за пределами Кремля — в Центральном выставочном зале «Манеж». Это решение было связано с расширением числа приглашенных и необходимостью установки видеоаппаратуры. Послание президента впервые стало мультимедийным: на видеоэкранах демонстрировалась инфографика. В 2019 и 2023 году Путин обращался к депутатам и сенаторам в московском Гостином дворе, в 2020 и 2021 году оглашение послания проходило в выставочном зале «Манеж».