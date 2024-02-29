История посланий президента РФ Федеральному собранию

Даты выступления главы государства перед парламентариями неоднократно менялись. В 1994—1999 годах Ельцин оглашал свои послания в феврале и марте. Путин впервые выступил перед депутатами и сенаторами в июле 2000 года. Позднее, в 2001—2007 годах, он обращался к парламентариям в апреле и мае. В годы президентства Медведева мероприятие проходило в ноябре и декабре. В 2012—2016 годах, после переизбрания Владимира Путина на высший пост, традиционным месяцем выступления главы государства перед Федеральным собранием стал декабрь. Однако в конце 2017 года очередное послание президента было перенесено на следующий год и состоялось 1 марта 2018 года. В 2019 году глава государства выступил перед членами парламента 20 февраля, в 2020 году — 15 января, в 2021 году — 21 апреля. В 2023 году послание было оглашено 21 февраля.