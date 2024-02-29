Израиль ратифицировал заявку Узбекистана в ВТО

По информации посольства Узбекистана в Израиле, министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
На встрече был подписан документ, ратифицирующий заявку Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Для вступления в ВТО нашей стране необходимо будет получить согласие всех государств-членов организации.
Напомним, что Узбекистан начал гармонизацию национального законодательства с требованиями ВТО. В этом году планируется достигнуть цели по вступлению в организацию.