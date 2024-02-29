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Израиль ратифицировал заявку Узбекистана в ВТО

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Израиль ратифицировал заявку Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию. Стороны подписали соответствующий документ, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации посольства Узбекистана в Израиле, министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

На встрече был подписан документ, ратифицирующий заявку Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Для вступления в ВТО нашей стране необходимо будет получить согласие всех государств-членов организации.

Напомним, что Узбекистан начал гармонизацию национального законодательства с требованиями ВТО. В этом году планируется достигнуть цели по вступлению в организацию.

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