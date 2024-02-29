Назначены заместители министра водного хозяйства Узбекистана

Тимур Нурйигитович Бутунбаев назначен первым заместителем министра. Он родился 6 ноября 1986 года в Гулистане Сырдарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2009 году следователем ОВД Яшнабадского района Ташкента. В 2010—2017 годах занимал разные должности в системе МВД. В 2018—2024 годах работал на ответственных должностях в Администрации президента.