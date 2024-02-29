Назначены заместители министра водного хозяйства Узбекистана

Президент Узбекистана назначил новых заместителей министра водного хозяйства, следует из информации на сайте Минводхоза.
Тимур Нурйигитович Бутунбаев назначен первым заместителем министра. Он родился 6 ноября 1986 года в Гулистане Сырдарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2009 году следователем ОВД Яшнабадского района Ташкента. В 2010—2017 годах занимал разные должности в системе МВД. В 2018—2024 годах работал на ответственных должностях в Администрации президента.
Хабибулла Отакулович Кувондиков назначен заместителем министра водного хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером отдела экономики и геологоразведки треста «Сувокова» Ташкентской области. Позже работал начальником отдела, заместителем председателя правления треста. В 2003—2007 годах был ответственным сотрудником агентства «Узкоммунхизмат».