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Назначены заместители министра водного хозяйства Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Назначены первый замминистра и замминистра водного хозяйства Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Президент Узбекистана назначил новых заместителей министра водного хозяйства, следует из информации на сайте Минводхоза.

Тимур Нурйигитович Бутунбаев назначен первым заместителем министра. Он родился 6 ноября 1986 года в Гулистане Сырдарьинской области. Трудовую деятельность начал в 2009 году следователем ОВД Яшнабадского района Ташкента. В 2010—2017 годах занимал разные должности в системе МВД. В 2018—2024 годах работал на ответственных должностях в Администрации президента.

Хабибулла Отакулович Кувондиков назначен заместителем министра водного хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером отдела экономики и геологоразведки треста «Сувокова» Ташкентской области. Позже работал начальником отдела, заместителем председателя правления треста. В 2003—2007 годах был ответственным сотрудником агентства «Узкоммунхизмат».