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В мэрии Калининграда назвали избирательные участки, где 17 марта будут угощать блинами

Масленичные гуляния пройдут на 20 площадках.
Источник: Reuters

17 марта на 20 избирательных участках Калининграда организуют масленичные гуляния. В городской администрации назвали адреса, где будут организованы концерты и приготовят угощение.

Блинов можно будет отведать по следующим адресам:

Блинов можно будет отведать по следующим адресам:

  1. Дворец спорта «Янтарный»;
  2. Школа № 11;
  3. Школа № 50;
  4. Колледж информационных технологий и строительства;
  5. Школа № 9
  6. Гимназия № 40 (корпус на ул. Ю. Маточкина);
  7. Школа № 19;
  8. Лицей № 17;
  9. Школа № 56 (корпус на ул. Карамзина);
  10. Школа № 29;
  11. Школа № 2;
  12. Школа № 6;
  13. Школа № 13;
  14. Школа № 58;
  15. Школа № 3 (корпус на пл. Октябрьская);
  16. Школа № 26;
  17. Школа № 48;
  18. Школа № 57;
  19. Школа № 5;
  20. Гимназия № 22 (корпус на Солнечном бульваре).

Во время выборов президента рядом с калининградскими избирательными участками организуют ярмарки с низкими ценами.