В мэрии Калининграда назвали избирательные участки, где 17 марта будут угощать блинами

17 марта на 20 избирательных участках Калининграда организуют масленичные гуляния. В городской администрации назвали адреса, где будут организованы концерты и приготовят угощение.
Блинов можно будет отведать по следующим адресам:
Блинов можно будет отведать по следующим адресам:
- Дворец спорта «Янтарный»;
- Школа № 11;
- Школа № 50;
- Колледж информационных технологий и строительства;
- Школа № 9
- Гимназия № 40 (корпус на ул. Ю. Маточкина);
- Школа № 19;
- Лицей № 17;
- Школа № 56 (корпус на ул. Карамзина);
- Школа № 29;
- Школа № 2;
- Школа № 6;
- Школа № 13;
- Школа № 58;
- Школа № 3 (корпус на пл. Октябрьская);
- Школа № 26;
- Школа № 48;
- Школа № 57;
- Школа № 5;
- Гимназия № 22 (корпус на Солнечном бульваре).
Во время выборов президента рядом с калининградскими избирательными участками организуют ярмарки с низкими ценами.