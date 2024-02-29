Стало известно, как будет выглядеть медаль «90 лет Воронежской области»

Юбилейную медаль «90 лет Воронежской области» учредили в регионе. Указ, подписанный Губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале облправительства 28 февраля. Медалью будут отмечать отличившихся в прославлении региона в любой сфере — экономике, производстве, науке, технике, строительстве, культуре, искусстве, образовании, здравоохранении, спорте, правопорядке, обороне. Выдвигать кандидатуры могут как чиновники, так и рабочие коллективы.
Медаль будет сделана из металла золотистого цвета. В центре медальона расположена карты региона, вверху полукругом надпись «Воронежская область», внизу на лавровой ветви рубиновая надпись «90 лет». На оборотной стороне медали расположен герб Воронежской области, а также окантовка с надписью вверху «Воронежская область» и внизу цифрами «1934 — 2024». Медаль будет крепиться к прямоугольной колодке.