Стало известно, как будет выглядеть медаль «90 лет Воронежской области»

Медаль будет сделана из металла золотистого цвета. В центре медальона расположена карты региона, вверху полукругом надпись «Воронежская область», внизу на лавровой ветви рубиновая надпись «90 лет». На оборотной стороне медали расположен герб Воронежской области, а также окантовка с надписью вверху «Воронежская область» и внизу цифрами «1934 — 2024». Медаль будет крепиться к прямоугольной колодке.