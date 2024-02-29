Послания президента РФ Федеральному собранию в цифрах

В 2005 году после выступления российского лидера перед Федеральным собранием впервые был опубликован перечень из 15 поручений правительству РФ по реализации президентского послания. В последующие два года распоряжения о реализации послания публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров на регулярной основе дает глава государства. Наибольшее число поручений было дано в 2021 году (67), меньше всего их было в 2018 году (7). В 2023 году по итогам послания президент утвердил перечень из 35 поручений.