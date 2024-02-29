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Автоперевозчики в Молдове прерывают акцию протеста

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Молдавские автоперевозчики прерывают акцию протеста и выходят на работу в четверг, 29 февраля. Об этом сообщил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (АРОТА) Олег Алекса.
Источник: РИА "Новости"

Протест был отменен после того, как руководство парламента предложило автоперевозчикам огласить свои предложения по изменениям в Кодекс автомобильного транспорта.

Предложения будут направлены в адрес председателя парламента Игоря Гросу и главы комиссии по экономике, бюджету, финансам Раду Мариана.

«На следующей неделе мы представим свой проект изменений в Кодекс автомобильного транспорта. Надеемся, что намерение руководства парламента серьезное и мы будем услышаны. Чтобы продемонстрировать, что мы готовы к конструктивному диалогу и хотим лишь добиться изменений законодательства в духе транспортного законодательства Евросоюза, сообщаем, что завтра (четверг, 29 февраля — Ред.) мы выйдем на работу и будем выполнять регулярные маршруты».

цитируют молдавские СМИ пресс-релиз АРОТА.

Забастовка транспортников началась 27 февраля и должна была продлиться три дня в знак протеста против позиции правительства, которое никак не реагирует на их требования.