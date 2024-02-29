Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года

Законы, вносящие изменения и дополнения в настоящий Кодекс в части установления нового налога и (или) платежа в бюджет, повышения ставки, изменения объекта налогообложения или налоговой базы, увеличения категорий налогоплательщиков (налоговых агентов), отмены или уменьшения вычета или льготы по уплате налогов и платежей в бюджет, могут быть приняты не позднее 1 июля текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.