Ильсур Метшин: «В этом году начнется реновация комплекса фабрики Алафузова, Московского рынка и парка Петрова»

Сегодня на XXVIII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, как будет развиваться город в этом году.
Отдельно он остановился на экологических проектах. «При поддержке федерального центра и раиса республики нам удается решать глобальные проблемы. Весь канализационный остаток сегодня перерабатывается и идет не на иловые поля, а на вторичное использование. Идет реконструкция биологических очистных сооружений и рекультивация иловых полей — стоимость реализации обоих проектов более 15,5 млрд рублей, — подчеркнул мэр Казани. — В прошлом году завершилась рекультивация второго полигона “Самосырово”. Весной холмы, укрытые специальной мембраной и слоем грунта, будут засажены зелеными насаждениями и украсят собой въезд в город со стороны Мамадышского тракта».
Ильсур Метшин также рассказал, что в этом году в Казани начинается реновация Большого Чайкового озера, что позволит соединить удобным пешеходным маршрутом больницу № 7 и открытый в этом году с участием президента России перинатальный центр, создав уникальное природное пространство для отдыха пациентов и жителей микрорайона. Планируется реконструкция парка Петрова, сквера по улице Коротченко (вблизи ЦУМа) и сквера Котельникова. На набережной Казанки под НКЦ «Казань» появится долгожданный Детский парк. Продолжится благоустройство начатых ранее объектов: бульвар по ул. Серова, входная группа парка Горького, сквер 100-летия строительной отрасли республики, сквер перед железнодорожным вокзалом Казань-2.
Мэр отметил, что в городе планируется старт сразу нескольких масштабных проектов реконструкции. Речь идет, в частности, о комплексе исторических зданий пивоваренного завода Петцольда и конторы завода Крестовниковых.
В Кировском районе завершается ремонт в бывшем доме культуры вертолетного завода.
«В 2019 году это усталое здание было передано городу, и мы приняли решение создать тут молодежный клуб “Вертолет” площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Его смогут посещать свыше 2 тысяч детей ежемесячно».
Также на территории района ожидается реновация комплекса фабрики Алафузова — горожане получат уникальное архитектурное общественное пространство в обновленных объектах культурного наследия.
Важным шагом в благоустройстве Московского района станет реконструкция Московского рынка, который превратится в современный гастрорынок для 400 предпринимателей, где можно будет приобрести продукты, попробовать разные кухни мира и отдохнуть в благоустроенной парковой зоне. Также уже в этом году планируется приступить к масштабной реконструкции Чеховского рынка.
Идет строительство крупнейшей в Казани и Татарстане поликлиники в жилом районе Салават Купере. В столице республики в 2024 году будет проведен всероссийский библиотечный форум и ряд крупных литературных мероприятий, среди которых «Аксенов-фест» с участием выдающихся писателей современности с приглашением авторов из стран БРИКС. Новая библиотека скоро появится в жилом комплексе «Салават Купере» по ул. А. Арсланова, 13а. На очереди — проведение капитального ремонта в шести крупных библиотеках города.
Среди крупных частных инвестиционных проектов года Ильсур Метшин назвал также строительство Казанской канатной дороги, которая будет состоять из трех станций и позволит добраться от стадиона «Ак Барс Арена» до парка Горького за 10 минут, проект многофункционального культурного комплекса с конгресс-центром по улице Сибгата Хакима с объемом инвестиций почти в 29 млрд руб. Знаковым историческим событием мэр назвал открытие нового дома театра им. Г. Камала и благоустройство территории вокруг.
«Мы любим нашу столицу, она комфортная, привлекательная. Казань — пример для других городов. Необходимо, чтобы и в будущем она оставалась центром притяжения гостей и была комфортной для нас самих».