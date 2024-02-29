Ильсур Метшин: «В этом году начнется реновация комплекса фабрики Алафузова, Московского рынка и парка Петрова»

Отдельно он остановился на экологических проектах. «При поддержке федерального центра и раиса республики нам удается решать глобальные проблемы. Весь канализационный остаток сегодня перерабатывается и идет не на иловые поля, а на вторичное использование. Идет реконструкция биологических очистных сооружений и рекультивация иловых полей — стоимость реализации обоих проектов более 15,5 млрд рублей, — подчеркнул мэр Казани. — В прошлом году завершилась рекультивация второго полигона “Самосырово”. Весной холмы, укрытые специальной мембраной и слоем грунта, будут засажены зелеными насаждениями и украсят собой въезд в город со стороны Мамадышского тракта».