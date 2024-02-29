Каким будет новый Ленинградский военный округ?

Владимир Путин официально воссоздал Ленинградский военный округ. Как это будет выглядеть на практике?
Президент России Владимир Путин подписал указы о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Напомним, что ЛенВО существовал с 1918-го по 2010 год, его штаб размещался в Ленинграде (Петербурге). Расформирование округа произошло по причине общей разрядки на севере Европы, а воссоздание напрямую связано со вступлением Финляндии в НАТО.
«Серьёзным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза», — объяснял необходимость создания округа министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В состав воссозданного ЛенВО вошли территории северо-западных регионов России, от Калининграда до Мурманской и Новгородской областей. Предполагается, что новая структура усилит присутствие армии на границах с НАТО. В частности, на территории Республики Карелия будет развёрнут новый стрелковый корпус. Увеличится и общее число войсковых частей на северо-западе страны.