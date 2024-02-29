Каким будет новый Ленинградский военный округ?

Президент России Владимир Путин подписал указы о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Напомним, что ЛенВО существовал с 1918-го по 2010 год, его штаб размещался в Ленинграде (Петербурге). Расформирование округа произошло по причине общей разрядки на севере Европы, а воссоздание напрямую связано со вступлением Финляндии в НАТО.