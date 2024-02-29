Трамп решил встретиться с Орбаном

В феврале Орбан поддержал кандидатуру Трампа на предстоящих осенью выборах президента США. «Мы не можем вмешиваться в выборы в других странах, но мы бы очень хотели, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в Восточной Европе. Пришло время для очередного президентства в Соединенных Штатах под лозунгом “Сделаем Америку снова великой”, — приводит его слова NYT.