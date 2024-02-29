Три вездехода отправлены южноуральским бойцам в зону СВО

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ, утвержденным в июле 2022 года, федеральные органы власти, предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Автомобиль списывается с баланса государственных органов власти, тщательно подготавливается и отправляется на передовую с разных уголков страны.