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Новым главой администрации Мартыновского района назначен Олег Дьяконов

Ростовская область, 29 февраля 2024. DON24.RU. В Мартыновском районе назначен новый глава администрации. Им стал Олег Дьяконов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Решение о назначении было принято на внеочередном заседании депутатов.

Сообщается, что участники заседания единогласно проголосовали за кандидатуру Олега Дьяконова.

«Олег Владимирович обладает опытом руководящей работы, на протяжении нескольких лет он занимал должность первого заместителя главы администрации Мартыновского района, ранее работал в должности главы администрации Южненского сельского поселения», — пишет источник.

Напомним, что бывший глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко получил условный срок. Во время службы бывший чиновник не ограничил доступ жителей к заброшенному зданию на улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка. В один из дней туда пробрались дети, на которых обрушились бетонные плиты. В результате один подросток погиб, а другой серьезно пострадал.