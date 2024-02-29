Новым главой администрации Мартыновского района назначен Олег Дьяконов

Напомним, что бывший глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко получил условный срок. Во время службы бывший чиновник не ограничил доступ жителей к заброшенному зданию на улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка. В один из дней туда пробрались дети, на которых обрушились бетонные плиты. В результате один подросток погиб, а другой серьезно пострадал.