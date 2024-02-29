Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Воронежской области запретили продажу пиротехники во время выборов президента

Продажу и использование пиротехнических и сходных с ними изделий 15,16 и 17 марта запретили в Воронежской области.

Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии регионального оперштаба под председательством губернатора Александра Гусева.

«В условиях проведения спецоперации на Украине воронежцы проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки. “Хлопки” пиротехники могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий», — объяснили принятое решение в правительстве региона.

С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов Владислава Даванкова («Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владимира Путина (самовыдвиженец).

О том, как потенциальные кандидаты собирали в макрорегионе подписи для участия в выборах, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова