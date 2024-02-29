В Воронежской области запретили продажу пиротехники во время выборов президента

Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии регионального оперштаба под председательством губернатора Александра Гусева.



«В условиях проведения спецоперации на Украине воронежцы проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки. “Хлопки” пиротехники могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий», — объяснили принятое решение в правительстве региона.



С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов Владислава Даванкова («Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владимира Путина (самовыдвиженец).



О том, как потенциальные кандидаты собирали в макрорегионе подписи для участия в выборах, — в публикации «Ъ-Черноземье».



Алина Морозова



