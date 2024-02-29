Министр образования назвал самые востребованные специальности в Беларуси

Стало известно, какие специальности являются самыми востребованными. Об этом министр образования Андрей Иванец рассказал в интервью sb.by.
Прежде всего, глава Минобразования напомнил о скорректированном перечне наиболее востребованных экономикой специальностей, в который включены специальности, предусматривающие льготные условия при поступлении.
— Есть направления, в которых экономика страны нуждается особо остро, но при этом они не востребованы у абитуриентов — именно такие традиционно входят в перечень, — пояснил он.
Также Иванец добавил, что каждую специальность в перечне ежегодно согласовывают Минэкономики и Минтруда и соцзащиты. В последний раз в список добавили 16 новых специальностей. Но впервые в него вошли популярные у абитуриентов направления. Например, включена специальность БГУИР «микро- и наноэлектроника», так как несмотря на постоянно высокие конкурсы при поступлении, в Беларуси все еще дефицит таких профессионалов.
Еще в реестр добавили целый перечень педагогических и сельскохозяйственных специальностей, также и с высоким спросом: специальное и инклюзивное образование, электроэнергетика и электротехника, ветеринарная медицина. Как уверен Иванец, это привлечет наиболее мотивированных студентов в белорусские вузы и позволит выполнить госзаказ на подготовку высококвалифицированных кадров.
Самыми востребованными глава Минобразования назвал инженерно-технические (20% от общего запроса). Здесь он перечисли специалистов информационных технологий, машиностроения, архитектуры и строительства.
— Каждый пятый поступающий идет на это направление, — уточнил он.
Еще министр рассказал об увеличение за последние два года примерно на 20% приема в вузы силового блока, а также о создании полноценных военных факультетов в БГУ, БНТУ, БГУИР. И заметил, что будущие военные проходят подготовку, в первую очередь, с инженерно-техническими компетенциями.
Кроме того, в Беларуси постоянно увеличивается набор в медвузы на бюджетные места — приблизительно на 10−15% каждый год. И в 1,5 раза за последние три года увеличен набор на педагогические специальности.