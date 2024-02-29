Министр образования назвал самые востребованные специальности в Беларуси

Также Иванец добавил, что каждую специальность в перечне ежегодно согласовывают Минэкономики и Минтруда и соцзащиты. В последний раз в список добавили 16 новых специальностей. Но впервые в него вошли популярные у абитуриентов направления. Например, включена специальность БГУИР «микро- и наноэлектроника», так как несмотря на постоянно высокие конкурсы при поступлении, в Беларуси все еще дефицит таких профессионалов.