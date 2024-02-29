«Уникальный случай»: в Приморье сразу две награды посмертно достались старшему матросу

Во Владивостоке сразу две государственные награды достались посмертно Максиму Боброву. Орден Мужества и медаль «За храбрость» второй степени передали ее маме Татьяне Гончар, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Церемония награждения прошла в здании городской администрации. Провели ее замглавы мэрии Евгений Бавин и начальник мобилизационного отдела Сергей Колтаков.
"Это уникальный случай, когда человек совершает в день сразу два подвига — и погибает, как герой, — поделился замглавы.
Оба указа о награждении подписал президент России.
В мэрии добавили, что старший матрос Максим Бобров погиб 24 октября прошлого года, когда выполнял служебно-боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики, а похоронили его 17 ноября на Морском кладбище.
Если считать с 2022 года, то эта передача наград семьям погибших в зоне СВО бойцов стала 57-й.