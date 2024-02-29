Свердловские власти изменили правила использования маткапитала

Обновленные правила позволяют за счет маткапитала восстановить дом блокированной застройки «без привлечения организации, осуществляющей строительство или реконструкцию, в том числе по договору подряда». Прежде законодательство разрешало тратить областной капитал только на постройку или реконструкцию «индивидуального жилья» — без указания типа, что создавало бюрократические ограничения.
Важное условие — дом и, соответственно, земельный участок должны находиться на территории Свердловской области и быть в собственности одного из родителей. В заксобрании, где уже рассмотрели и одобрили поправки, изменение закона объясняют «установлением дополнительных гарантий защиты» многодетных семей.
Размер регионального маткапитала в Свердловской области в 2024 году составляет 167,9 тыс. рублей. Его выдают в дополнение к федеральной выплате. Потратить областной капитал, помимо жилищных вопросов, можно на оплату медицинских услуг, образование ребенка и подключение дома к газу, воде и электричеству.