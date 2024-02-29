Свердловские власти изменили правила использования маткапитала

Важное условие — дом и, соответственно, земельный участок должны находиться на территории Свердловской области и быть в собственности одного из родителей. В заксобрании, где уже рассмотрели и одобрили поправки, изменение закона объясняют «установлением дополнительных гарантий защиты» многодетных семей.