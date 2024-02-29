Сергей Шелест представил омичам новый сайт мэрии

Сайт мэрии Омска переедет на новый домен с 1 марта 2024 года, сообщил мэр Сергей Шелест. Омск стал первым городом-миллионником, который перевел сайт на платформу «Госвеб».
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» сайт омской мэрии перешел на единую платформу «Госвеб». Новый сайт admomsk.gosuslugi.ru имеет современный дизайн, а также обеспечивает новый уровень информационной безопасности.
— Работа мэрии Омска направлена на улучшение качества жизни жителей, и поэтому мы стараемся, чтобы омичи имели полное и достоверное представление о деятельности администрации города. Для этого на нашем сайте размещены данные о городе, администрации города и муниципальной службе, нормативные акты и решения по ключевым вопросам, информация о реализации инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектах, сведения о бюджете в доступной и удобной графической форме и другая информация, которая может быть полезна горожанам, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Омская область — один из из 45 пилотных субъектов, которые перевели сайты госучреждений на платформу «Госвеб». Старый сайт мэрии продолжит существовать в режиме архива.