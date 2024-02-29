Сергей Шелест представил омичам новый сайт мэрии

— Работа мэрии Омска направлена на улучшение качества жизни жителей, и поэтому мы стараемся, чтобы омичи имели полное и достоверное представление о деятельности администрации города. Для этого на нашем сайте размещены данные о городе, администрации города и муниципальной службе, нормативные акты и решения по ключевым вопросам, информация о реализации инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектах, сведения о бюджете в доступной и удобной графической форме и другая информация, которая может быть полезна горожанам, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.