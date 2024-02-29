Додон пригрозил Санду уголовным делом

Выборы главы Гагаузии прошли весной прошлого года, Гуцул была кандидатом от партии «Шор», которую в июне власти Молдавии объявили антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
«То, что Санду не подписывает указ о включении нынешнего башкана Гагаузии в состав правительства, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Есть конституция, есть закон, который обязывает главу республики издать этот указ. Здесь не может быть никаких “хочу — не хочу”, это не ромашка — “любит — не любит”. Президент обязан подписать этот указ», — сказал Додон.
Он напомнил, что мандат главы Гагаузии признали Конституционный суд, центризбирком и другие инстанции.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.