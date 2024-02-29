О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию

«Будет ли президент отдельным образом об этом напоминать? Думаю, он напомнит не только о приднестровских гражданах Российской Федерации и вообще о соотечественниках там, но и в других странах мира. И в данном ключе скажет, что они смогут рассчитывать на поддержку России», — заявил Шатров.