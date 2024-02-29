О чем Путин скажет в послании к Федеральному Собранию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию 29 февраля обозначит четкие направления, по которым будет развиваться страна в ближайшие годы, но не обойдет вниманием международную повестку, в частности обращение к России Приднестровья. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам эксперта, традиционно послание президента России к Федеральному Собранию — «это документ, направленный на решение задач внутреннего развития страны в интересах улучшения жизни ее граждан». Там будет уделено внимание всем направлениям: политике, экономике, социальной сфере, отмечает эксперт.
«Это будут в первую очередь задачи для органов власти, исполнительной и законодательной на ближайший период, в данном случае это все те шесть лет, на которые мы будем избирать президента», — уточнил Шатров.
В своем обращении Путин максимально «постарается нарисовать нам картину будущей России» и законодательный каркас, на котором все будет строиться, добавил он.
«Думаю, мы увидим те направления, которые сейчас наиболее актуальны и являются образующими политику России. Это социальная поддержка участников СВО, демографическая ситуация в стране, социальные программы и проекты, направленные на укрепление семейных ценностей и традиционных ценностей РФ в целом. Все эти моменты будут отражены», — сказал Шатров.
«Хотя интрига, конечно, остается, — добавил эксперт. — Потому что послание озвучивается в очень сложной международной обстановке, когда формируется новый миропорядок».
А учитывая обращение Приднестровья за помощью к РФ президент коснется и этой темы, считает он.
«Будет ли президент отдельным образом об этом напоминать? Думаю, он напомнит не только о приднестровских гражданах Российской Федерации и вообще о соотечественниках там, но и в других странах мира. И в данном ключе скажет, что они смогут рассчитывать на поддержку России», — заявил Шатров.
Он подчеркнул, что в резолюции Приднестровье просит разорвать экономическую блокаду со стороны Молдавии, обращаясь при этом ко всем посредникам, участникам процесса «5+2». А это не только Россия, но и Евросоюз, ОБСЕ, Молдавия, Украина и США. По их реакции РФ как раз и сможет «отстраивать свои действия», отметил эксперт.
Накануне, 28 февраля, Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, об этом было сказано в резолюции, которую принял съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В МИД РФ уже заявили, что Москва рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи.