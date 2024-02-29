Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам — к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата «5+2», к Красному Кресту.
«Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно», — сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.
На вопрос, какого характера поддержка может быть оказана, Чижов заявил: «пропорционально тем вызовам, которые есть».