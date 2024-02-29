Россия готова поддержать Приднестровье, заявил сенатор Чижов

«Посмотрим. Это обращение не на пустом месте. Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Маей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно», — сказал он РИА Новости в кулуарах Гостиного двора.