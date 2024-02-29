Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной

Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями.
«Дадут поручение — поедем», — сказал он изданию Life.
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Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями.
«Дадут поручение — поедем», — сказал он изданию Life.