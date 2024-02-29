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Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с Украиной

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если будет соответствующее поручение.
Источник: © РИА Новости

Мединский ранее уже был участником переговорной группы с российской стороны, неоднократно приезжал в Минск на встречи с украинскими представителями.

«Дадут поручение — поедем», — сказал он изданию Life.

переговоры
дипломатия