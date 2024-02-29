МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

Кроме того, в тот день посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИДа Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. Помимо этого, он заявил, что Балтийское море после вступления Швеции в Североатлантический альянс якобы стало внутренним морем Североатлантического альянса.