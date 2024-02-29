МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

«28 февраля МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Вильнюсе Александра Елкина в знак протеста по поводу интервью», — сказано на сайте МИД Литвы.
В министерстве указали, что временному поверенному выразили протест из-за якобы «лживых высказываний о причинах нынешнего положения дел в двусторонних отношениях, условиях калининградского транзита и правах российских граждан».
Ранее, 27 февраля, Елкин заявил, что Литва признала угрозой своей национальной безопасности почти 400 проживающих в стране россиян, многие из которых преклонного возраста. Он отметил, что «речь идет о преследовании в стране инакомыслящих, прежде всего из числа наших соотечественников».
Кроме того, в тот день посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИДа Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. Помимо этого, он заявил, что Балтийское море после вступления Швеции в Североатлантический альянс якобы стало внутренним морем Североатлантического альянса.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его высказывания карикатурными. По ее словам, подобные «многоголосицы» делаются с целью поддержки Киева.
Еще в начале декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.