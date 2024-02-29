Василий Левит получил новую должность

На должность руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны назначен Левит Василий Алексеевич, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Левит Василий Алексеевич родился в 1988 году в Костанайской области.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.
С 2022 года он работал руководителем управления физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.
Ранее на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана прошли выборы президента НОК и его ключевых органов управления. Новым главой НОК Казахстана избран Геннадий Головкин, вице-президентом по летним видам спорта — Данияр Абулгазин, вице-президентом по зимним видам спорта — Аскар Мамин, вице-президентом по общим вопросам — Ербол Мырзабосынов, вице-президентом по развитию паралимпийских видов спорта — Серик Сапиев.