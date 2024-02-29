Лукашенко — белорусским спортсменам: выиграйте у россиян, и от вас больше ничего не надо

Александр Лукашенко отметил, что многие «начинают выть» и жаловаться на санкции, что белорусских спортсменов не допускают к международным соревнованиям. «А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? Это самая сильнейшая спортивная держава нашей планеты, — сказал Президент. — Я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом (больше, уверен, чем кто-либо из вас), что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее — сейчас бегут быстрее. Там хоккей — есть хоккей. И футбол там — дай бог. Я говорю: выиграйте у россиян. Посоревнуйтесь с ними и придите доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива».