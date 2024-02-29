Посол Кадамбай Султанов завершил дипломатическую миссию в четырех странах

28 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кадамбай Султанов завершил дипломатическую миссию и прибыл в Ташкент, пишет ИА «Дунё».
Кадамбай Султанов провел прощальные встречи с главой протокола МИД Латвии Раймондсом Янсонсом, директором Департамента МИД Литвы Дариусом Латкаусуасом и генеральным секретарем МИД Эстонии Йонатаном Всевиовом.
На встречах была дана высокая оценка продуктивной деятельности посла по укреплению двусторонних отношений.
Напомним, Кадамбай Султанов был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Латвии в 2019 году и по совместительству в Финляндии в 2020, Эстонии в 2020, в Литве в 2021 году с резиденцией в городе Риге.