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Посол Кадамбай Султанов завершил дипломатическую миссию в четырех странах

Кадамбай Султанов на протяжении нескольких лет возглавлял дипмиссию в странах Прибалтики и Финляндии.
Источник: ИА «Дунё»

28 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кадамбай Султанов завершил дипломатическую миссию и прибыл в Ташкент, пишет ИА «Дунё».

Кадамбай Султанов провел прощальные встречи с главой протокола МИД Латвии Раймондсом Янсонсом, директором Департамента МИД Литвы Дариусом Латкаусуасом и генеральным секретарем МИД Эстонии Йонатаном Всевиовом.

На встречах была дана высокая оценка продуктивной деятельности посла по укреплению двусторонних отношений.

Напомним, Кадамбай Султанов был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Латвии в 2019 году и по совместительству в Финляндии в 2020, Эстонии в 2020, в Литве в 2021 году с резиденцией в городе Риге.