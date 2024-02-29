В Самаре исполнят легендарную Симфонию № 7 5 марта 2024 года

По информации пресс-службы правительства региона, исполнение симфонии состоится 5 марта в 18:30. На сцене легендарную симфонию сыграют под руководством дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко. Участниками проекта станут: Донецкий оркестр им. Прокофьева, симфонический оркестр Самарской филармонии, оркестр САТОБ и оркестр тольяттинской филармонии.