В Самаре исполнят легендарную Симфонию № 7 5 марта 2024 года

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича исполнят знаменитую «Ленинградскую» Симфонию № 7. Мелодия прозвучит к годовщине первого исполнения.
По информации пресс-службы правительства региона, исполнение симфонии состоится 5 марта в 18:30. На сцене легендарную симфонию сыграют под руководством дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко. Участниками проекта станут: Донецкий оркестр им. Прокофьева, симфонический оркестр Самарской филармонии, оркестр САТОБ и оркестр тольяттинской филармонии.
Напомним, 5 марта 1942 года Симфонию № 7 сыграл оркестр Большого театра. Дмитрий Шостакович закончил работу над композицией именно в Куйбышеве, в 1941 году.