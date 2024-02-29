«Мы доказали, что способны решать самые сложные задачи»

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступает с посланием Федеральному собранию. В этом году в центре внимания — стратегические планы страны, специальная военная операция, а также льготы для семей с детьми и расширение существующих инфраструктурных проектов. Ключевые цитаты из выступления — в материале «Известий».
О цели послания Федеральному собранию
Каждое послание Федеральному собранию — это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не о только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. Предложения граждан, их убеждения и надежды стали основой, стержнем тех инициатив, которые продолжат и сегодня. Рассчитываю, что обсуждение продолжится, потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе.
Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на самые сложные вызовы. Мы на деле доказали, что вековая сплоченность и единство народов России — всепобеждающая сила.
Именно так, всем миром, мы заставили не только отступить глобальную эпидемию, но и доказали, что в нашем обществе господствуют такие ценности, как взаимная поддержка.
О семьях героев СВО и поддержке спецоперации
Вся экономика проявила гибкость и устойчивость — хочу поблагодарить сейчас предпринимателей и производителей. На производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту. Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям для помощи фронту. Наши герои знают, что с ними вся страна. Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев — родителей, жен, детей.
Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы ее закончить. Искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции.
О попытках Запада развалить Россию и о суверенитете
Западу нужно на месте России зависимое, вымирающее пространство. Они хотели внести разлад внутри страны так же, как им удалось сделать во многих других регионах — в том числе и на Украине.
Мы сами и только сами будем определять свой путь. Беречь связь поколений. Защита и укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И прежде всего — на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы.
Благодарю всех, кто борется сейчас на фронте, проходит через горнило испытаний. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом.
О вооруженных силах РФ и «Сарматах», об экономике ВС РФ
Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики. Мы видим, где и какие проблемы у нас есть — и они действительно есть. Понимаем, что нужно решать. В состоянии полной готовности к применению находятся стратегические ядерные силы. В войска поставлены ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве.
Необходимо выстроить эффективную экономику Вооруженных сил. Нам важно увеличить темп решения инфраструктурных и других задач. И выйти на новый уровень в оснащенности сил армии и флота. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны (ПВО), а также высокоточных средствах поражения.
О возможных переговорах с США и Европой, интервентах НАТО и демагогии США
Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, чтобы меня все правильно поняли — в данном случае мы имеем дело с государством, которое настроено к нам откровенно враждебно. У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия.
Теперь без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу — мы же с вами понимаем, что это бред. А при этом они сами выбирают цели для ударов по России. Заговорили об отправке на территорию Украины натовских интервентов. Мы помним тех, кто направлял на территорию нашей страны интервентов. Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, наше поколение, прошли через такие испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Но теперь последствия для них будут куда более трагичны.
Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу международной системы безопасности. Это угрожает интересам России.
А без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен. Если мы хотим решать важные вопросы, связанные с политической стабильностью, надо делать это только в едином комплексе. И в первую очередь помнить про нашу безопасность, безопасность России.
Про экономический и международный статус России
К построению отношений с Россией активно присоединяются все новые и новые государства. Огромный потенциал видим в построении партнерств со странами АТР, развитии организации «Один пояс, один путь». Успешно развиваются отношения с африканскими государствами. Давние хорошие отношения связывают нас с арабскими государствами.
Сегодня Россия — крупнейшая экономика в Европе и пятая экономика в мире по размеру ВВП по паритету покупательской способности (ВВП по ППС). Нужно сделать еще один шаг вперед и стать четвертой экономикой.
Огромную роль в росте экономики сыграл задел, сделанный за последние десятилетия.
Про поддержку семьи и традиционные ценности
На выставке «Россия» был дан старт Году семьи. Ценности семьи передаются из поколения в поколения, как культура, нравственные устои. И конечно, главная ценность семьи — продолжение рода, рождение детей.
Мы видим, что происходит в некоторых странах, где выбирают новые ценности. А мы выбираем жизнь. Очевидно, что не только экономика, внешние факторы имеют влияние на рождаемость, но и воспитание, ценности в родительской семье. Поддержка семьи должна стать центром нашей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения о поддержке.
О борьбе с бедностью
В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 млн человек, к концу прошлого — снизилось до 13 млн человек. Но, конечно, и это много. С 1 января 2023 года принято Единое пособие для малообеспеченных семей. В прошлом году это пособие получали более 11 млн человек. Также упростили процедуру оформления соцконтракта. Сейчас подать заявление на его оформление можно через «Госуслуги».
Мы должны сделать особый акцент на борьбе с бедностью.
Для поддержки семей и увеличения рождаемости мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья». Предлагаю дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже общероссийского.
Предлагаю продлить действие семейной ипотеки до 2030 года. Важно, чтобы жилье было доступным, чтобы жилищный фонд стабильно обновлялся.
О поддержке многодетных семей
В России более 10 млн семей, в которых растут трое и более детей. Такие семьи — наша гордость. Подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи. Россияне с тремя детьми будут платить меньше налогов. Материнский капитал будет проиндексирован, предлагаю продлить программу минимум до 2030.
О поддержке спорта и долголетии
Условия для занятия спортом должны быть в вузах, школах, детских садах и других. Предлагаю за счет федеральных ресурсов строить селах спортивные объекты, где смогут заниматься и дети, и взрослые.
Сейчас средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, к 2030 году она должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем — выйти на уровень 80+.
О ремонте школ и детсадов
Многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в капитальном обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. В целом на капремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей.
О поддержке молодежи
Завтрашний день страны определяют устремления молодого поколения.
Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый нацпроект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны.
О поддержке материнства
Новая комплексная программа по защите материнства: расширение сети женских консультаций, модернизация перенатальных центров, детских поликлиник и больниц.
О зарплатах в регионах
Уровень средних зарплат в регионах — разный. При этом профессия учителя или врача остается сложной и ответственной вне зависимости от местности. И такая разница зарплат между регионами несправедлива.
Я прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников.
Про образование и ЕГЭ
Строительство первой общеобразовательной школы лидерского уровня начнем уже в этом году.
Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться — предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать ученикам еще один шанс. А именно: по выбору ученика дать ему возможность пересдать один из предметов. И сделать это до конца приема документов в вузы. Нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. В этой связи объявляю о запуске еще одного нового нацпроекта — «Кадры».