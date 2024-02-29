Теперь без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу — мы же с вами понимаем, что это бред. А при этом они сами выбирают цели для ударов по России. Заговорили об отправке на территорию Украины натовских интервентов. Мы помним тех, кто направлял на территорию нашей страны интервентов. Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, наше поколение, прошли через такие испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Но теперь последствия для них будут куда более трагичны.