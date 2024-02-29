Путин: Россия скоро продемонстрирует работу «Сармата»

Президент Владимир Путин заявил, что боевые возможности вооруженных сил РФ увеличились многократно за время спецоперации. По его словам, «в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы». Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве в районах базирования.