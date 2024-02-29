Путин: Россия скоро продемонстрирует работу «Сармата»

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты “Сармат”. Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал президент во время послания Федеральному собранию.
Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» «с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции». В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Президент добавил, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие и уникальные характеристики. «Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем», — добавил глава государства.
РС-28 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн.