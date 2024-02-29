Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию — Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
«Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной Русской весне. Но и сейчас энергия, мужество, искренность героев-крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем».
Президент подчеркнул, что сейчас Россия способна решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы.
«Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время», — напомнил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».