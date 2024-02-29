Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию — Путин

«Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной Русской весне. Но и сейчас энергия, мужество, искренность героев-крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем».