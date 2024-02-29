На Южном Урале учредили новое почетное звание

Новая областная награда станет своего рода ступенью для присвоения почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Напомним, депутаты приняли социально значимые инициативы, внесенные губернатором, о которых ранее рассказывал «ФедералПресс». Законопроектом предлагается присваивать данное почетное звание высокопрофессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, концертмейстерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям. Для этого они должны создать высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные цирковые программы, эстрадные, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, получившие общественное признание.
Как отмечается в законопроекте, почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области» присваивается лицам, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере культуры не менее десяти лет, а артистам балета, исполняющим первые партии, — не менее пяти лет. Кроме того, они должны иметь награды (поощрения) федеральных органов государственной власти в этой сфере и (или) поощрения губернатора Челябинской области, законодательного собрания.
Почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области» не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.
Нагрудный знак к почетному званию носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР.
Ранее в Челябинской области почетные звания установили для работников 19 различных сфер.
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Челябинской области.