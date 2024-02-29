Токаев принял главу Антикора

«Проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в ходе которого выявлено нерациональное распределение бюджетных средств, в том числе связанных с коррупционными рисками. Только в текущем году зарегистрировано 18 уголовных дел по фактам хищений в этой сфере», — говорится в официальном сообщении.