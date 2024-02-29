Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью — видео

Отмечается, что новый мост обеспечит кратчайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом. Длина моста составляет 423 м. Вместе с ним была построена железная дорога длиной 85 км, соединяющая станции Шават и Караузяк, а также три вокзала. Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в четыре раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тыс. автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тыс. пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки.