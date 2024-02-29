Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью — видео

Сегодня, 29 февраля, президент посетил Амударьинский район Республики Каракалпакстан, где принял участие в торжественной церемонии открытия нового моста, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев сначала оценил качество моста, проехав по нему на поезде и автомобиле.
Отмечается, что новый мост обеспечит кратчайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом. Длина моста составляет 423 м. Вместе с ним была построена железная дорога длиной 85 км, соединяющая станции Шават и Караузяк, а также три вокзала. Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в четыре раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тыс. автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тыс. пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки.
Мост способен пропускать до 24 пар поездов в обе стороны, что сократит железнодорожное расстояние на 180 км и время доставки грузов до 6 часов. Это позволит удвоить годовой объем перевозки грузов и снизить стоимость перевозки в два раза. Откроются также новые железнодорожные направления в Казахстан и Россию.
К тому же, благодаря перевозке камня из карьеров Караузякского района поездами, а не грузовым транспортом, улучшится сохранность автомобильных дорог, обслуживающих 4 млн жителей и туристов в регионе Приаралья. Это принесет большую пользу как населению, так и предпринимателям и туристам.
Президент подчеркнул, что работа по созданию условий для населения продолжится. В частности, в этом году будут электрифицированы линии «Бухара — Ургенч — Хива», а начиная со следующего года линия «Мискин — Нукус». В результате будет запущено движение скоростных поездов в Хиву и Нукус, что облегчит местным жителям поездки в другие города страны. Благодаря этим проектам вдвое сократятся транспортные расходы, пассажиропоток увеличится на 30%.