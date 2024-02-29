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Путин объявил о новых нацпроектах

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, сообщил о запуске новых национальных проектов — «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».

Президент подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.

Поддержка семьи с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни:

  • регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей до 2030 года на решение этой проблемы;
  • программу семейной ипотеки продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров;
  • предлагается продлить как минимум до 2030-го программу материнского капитала;
  • норму, разрешающую направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка, продлить до 2030 года;
  • налоговый вычет на второго ребенка увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц;
  • предлагается запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.

Проект «Молодежь России» посвящен будущему страны, поддержке молодых россиян.

Нацпроект «Кадры» направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.

Путин Владимир