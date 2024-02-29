Путин объявил о новых нацпроектах

Президент подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.
Поддержка семьи с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни:
- регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей до 2030 года на решение этой проблемы;
- программу семейной ипотеки продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров;
- предлагается продлить как минимум до 2030-го программу материнского капитала;
- норму, разрешающую направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка, продлить до 2030 года;
- налоговый вычет на второго ребенка увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц;
- предлагается запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.
Проект «Молодежь России» посвящен будущему страны, поддержке молодых россиян.
Нацпроект «Кадры» направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.