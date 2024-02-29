Путин: стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности

«То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа».
По его словам, уже было боевое применения гиперзвукового ракетного комплекс морского базирования «Циркон». Путин напомнил и о применении ракет «Кинжал» во ходе СВО. Он сообщил, что подходят к концу испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон».
Президент РФ заверил, что продолжается работа над целым рядом других «перспективных систем вооружения». Он пообещал, что о других достижениях российского ВПК станет известно позже.
Российский президент также сообщил, что на боевом дежурстве уже стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». В армию поступили и первые серийные баллистические ракеты «Сармат». Как отметил Путин, Россия скоро продемонстрирует их «в районах базирования на боевом дежурстве».
Он обратил внимание и на то, что нужно «максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил».
Запад
Путин подчеркнул, что западные страны должны понять: у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Российский президент считает, что заявления американских властей о заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности — это «демагогия в преддверии президентских выборов в США».
«Они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром».
Кроме того, по его мнению, западные страны хотят втянуть РФ в гонку вооружений, чтобы измотать и «повторить трюк» конца 1980-х, который они применили в случае с СССР.
«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России», — обратился Путин к Западу.