Путин: стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности

«Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России», — обратился Путин к Западу.