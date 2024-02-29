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Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»

Владимир Путин назвал одной из самых острых проблем России невысокие доходы, в том числе многодетных семей. Для решения этих проблем и увеличения показателей демографии в стране будет запущен новый национальный проект «Семья». Всего в регионы с низкой рождаемостью — Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ — будет направлено 75 млрд руб. для расширения мер поддержки семей.

Владимир Путин отметил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек. Однако проблема бедности все равно затрагивает более 9% населения России, среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%.

В то же время президент указал, что на демографию в России влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры, которые закладываются в семье. «Молодые люди откладывают рождение на потом. Это не только экономика, но и жизненные ориентиры. Важна работа всех уровней власти. Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал Владимир Путин и подчеркнул, что поддержка семей с детьми — «наш нравственный выбор».

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин также предложил продлить программу семейной ипотеки по кредитной ставке 6% до 2030 года. Также президент поддержал продление выплаты материнского капитала до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что все меры, которые принимает государство для поддержки российских семей, должны быть эффективными и давать реальный результат.

Путин Владимир