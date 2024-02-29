Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»

В то же время президент указал, что на демографию в России влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры, которые закладываются в семье. «Молодые люди откладывают рождение на потом. Это не только экономика, но и жизненные ориентиры. Важна работа всех уровней власти. Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал Владимир Путин и подчеркнул, что поддержка семей с детьми — «наш нравственный выбор».