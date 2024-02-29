Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Главное

Спецоперация на Украине
Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Запад хотел сделать с Россией то же, что с Украиной, принести разлад и ослабить изнутри, но просчитался.
Российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов.
В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система уже в строю. Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон» завершаются. Комплекс «Сармат» поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем.
Международная политика
Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности.
Планы РФ разместить ядерное оружие в космосе — это голословные вбросы. Это нужно, чтобы втянуть нас в переговоры, выгодные США.
Запад заявляет, что якобы Россия собирается напасть на Европу, ну это бред же.
Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее.
Есть планы серьезно укрепить группировки ВС РФ на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
Экономика
— социальная политика
Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. руб.
Число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек, но это все равно много.
Проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения РФ, нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%.
Жилищный фонд в РФ должен системно обновляться.
С 2025 года стартуют программы капремонта детских садов, многие из которых были построены еще в советские годы. Власти выделят на это более 400 млрд руб.
— нацпроект «Семья»
Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд руб.
Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров.
Программа маткапитала будет продлена как минимум до 2030 года.
Налоговые вычеты должны быть увеличены в два раза на второго ребенка до 2,8 тыс.руб.
На третьего и последующих детей — до 6 тыс. руб. в месяц.
— нацпроект «Молодежь России»
С 1 сентября 2024 года ввести доплату 5 тыс. руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
С 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тыс. руб.
Будет выделено 9 млрд руб. из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов.
Нужно ввести возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.
— нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
Средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть не менее 78 лет, а дальше — больше 80.