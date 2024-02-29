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Главу омского Минэкономики Негодуйко освободили от должности

В четверг, 29 февраля 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области о назначении Министра экономического развития Омской области.

Напомним, это ведомство фактически приходит на смену Министерству экономики Омской области, официально его история стартует 1 марта 2024 года, чем и обосновано новое назначение.

«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну Министром экономического развития Омской области 1 марта 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности Министра экономики Омской области 29 февраля 2024 года», — гласит нормативный акт за подписью главы региона.

Напомним, Анна Негодуйко возглавила Минэкономики Омской области в июне 2020 года. Необходимость переименования ведомства в правительстве региона обосновали приведением в соответствие с федеральной системой органов государственной власти.