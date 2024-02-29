Главу омского Минэкономики Негодуйко освободили от должности

Напомним, это ведомство фактически приходит на смену Министерству экономики Омской области, официально его история стартует 1 марта 2024 года, чем и обосновано новое назначение.
«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну Министром экономического развития Омской области 1 марта 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности Министра экономики Омской области 29 февраля 2024 года», — гласит нормативный акт за подписью главы региона.
Напомним, Анна Негодуйко возглавила Минэкономики Омской области в июне 2020 года. Необходимость переименования ведомства в правительстве региона обосновали приведением в соответствие с федеральной системой органов государственной власти.