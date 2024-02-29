Главу омского Минэкономики Негодуйко освободили от должности

«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну Министром экономического развития Омской области 1 марта 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности Министра экономики Омской области 29 февраля 2024 года», — гласит нормативный акт за подписью главы региона.