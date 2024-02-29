Владимир Путин рассказал, как в стране поддержат семьи с детьми

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 29 февраля, президент Владимир Путин анонсировал национальный проект «Семья»:
- в регионы со сложной демографической ситуацией направят 75 млрд рублей для поддержки семей;
- льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет продлят до 2030 года;
- программу погашения ипотечного кредита на 450 000 рублей при рождении третьего ребёнка продлят до 2030 года;
- программу материнского капитала также продлят до 2030 года — 630 000 на первенца, плюс 202 000 рублей на второго ребёнка;
- налоговый вычет для многодетных семей составит 1 400 рублей на первого ребёнка, 2 800 рублей — на второго ребёнка, 6 000 рублей — на третьего и последующих детей.