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Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. Механизм сдачи Единого государственного экзамена необходимо усовершенствовать, поскольку он по-прежнему вызывает в обществе дискуссии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Источник: РИА "Новости"

«Я предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, а именно дать выпускникам второй шанс — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И сделать это до конца приемной кампании в вузе, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Это такие житейские вещи, но они важны для людей».

сказал президент

Кроме того, президент анонсировал запуск нового национальный проект «Семья», цель которого — повышение рождаемости и поддержка семей с детьми. Дополнительная помощь в рамках проекта будет выделена тем субъектам Федерации, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это в первую очередь касается Центральной и Северо-Западной России, подчеркнул президент.

Президент также поблагодарил россиян за самоотверженный труд, направленный на укрепление экономики России в период проведения СВО, а также рассказал о производстве новейших систем вооружения.

Путин Владимир
ЕГЭ