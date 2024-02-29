Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать

«Я предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, а именно дать выпускникам второй шанс — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И сделать это до конца приемной кампании в вузе, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Это такие житейские вещи, но они важны для людей».
Кроме того, президент анонсировал запуск нового национальный проект «Семья», цель которого — повышение рождаемости и поддержка семей с детьми. Дополнительная помощь в рамках проекта будет выделена тем субъектам Федерации, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это в первую очередь касается Центральной и Северо-Западной России, подчеркнул президент.
Президент также поблагодарил россиян за самоотверженный труд, направленный на укрепление экономики России в период проведения СВО, а также рассказал о производстве новейших систем вооружения.